Новый вид животных? На фото показали загадочную кошку-лису

У зверя короткие усы, большие уши, длинный хвост, а также хорошо развитые клыки

Ученые открыли новый вид – кошку-лису Фото: twitter.com/AFP

В лесу Аско на острове Корсика французские биологи нашли новый вид животных – так называемую кошку-лису. Она достигает 90 см в длину, имеет короткие усы, большие уши, длинный хвост, а также хорошо развитые клыки.



"Мы уверены, что это дикое животное давно известно местному населению, но еще не исследовано наукой из-за ночного образа жизни, – рассказывает старший специалист Национальной службы охоты и дикой природы Пьер Бенедетти в интервью изданию Phys.org. – Впервые животное было обнаружено случайно в 2008 году, когда его поймали в курятнике".

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Всего в районе леса Аско было замечено 16 особей кошки-лисы. Ученым удалось обследовать 12 кошек и заполучить образцы их ДНК. Генетическая экспертиза показала, что кошки-лисы ближе по родству к африканским кошкам, чем к европейским. Предполагается, что процесс признания животного отдельным видом займет до четырех лет.

"Сегодня ранее также писали, как самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, кота-гиганта обнаружили в Шотландии: уникальные кадры.

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