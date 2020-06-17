Новый закон физики или призрак: увиденное в пустом парке напугало очевидцев, видео

На ролике показали, как два механических тренажера работают без посторонней помощи

Представитель полиции индийского города Джханси, штат Уттар-Прадеш, по имени Рахул Сривастав разместил в Twitter запись, на которой два механических тренажера в пустом парке работают без посторонней помощи. Это заставило правоохранителя задуматься о существовании призраков.

"Спорт-фанатик с того света?" – подписал ролик он. На обнародованных кадрах также запечатлены трое патрульных, наблюдающих за происходящим.

"Так значит, призраки существуют и тоже хотят поддерживать себя в форме", "Невероятно... Неужели это правда произошло", "Новый закон физики?", "Обычно я не верю в привидения, но это видео из парка напугало меня до смерти", – пишут пользователи сети.

Правоохранители быстро выяснили правду. По их словам, ничего мистического на кадрах не происходит. На самом деле тренажер оказался не совсем исправен, а кто-то его избыточно смазал. "Из-за этого механизм продолжает двигаться некоторое время, после того как им перестали пользоваться", – отметили полицейские.

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Напомним, пользователь Reddit под ником Altadam поделился загадочным роликом, снятым ночью камерой наблюдения в его гараже. На видео с мистической фигурой обратил внимание YouTube-канал The Hidden Underbelly 2.0, специализирующийся на аномальных явлениях.

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