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Нужно пить воду: похудевшая на 31 килограмм ирландка рассказала о своем преображении

Сегодня, 08:53

Дебби Шеннон поделилась секретами своего успеха

133-килограммовая жительница Ирландии по имени Дебби Шеннон похудела на 31 килограмм за шесть месяцев и поделилась секретами своего успеха. Об этом сообщает издание RSVP Live.

Женщина записалась на программу для худеющих Slimming World, начала ходить по десять тысяч шагов ежедневно, а также выпивать минимум по два литра воды.

"Моя цель – весить 82 килограмма. Мне потребовалось какое-то время, чтобы найти в себе силы начать этот путь", – рассказывает ирландка.

Дебби Шеннон похудела на 31 килограмм
Дебби Шеннон похудела на 31 килограмм
Фото: Debbi Shannon

По словам Дебби, она решила изменить свою жизнь после того, как ее сестра умерла от остановки сердца. "Проблемы с сердцем были распространены в моей семье. Из-за лишнего веса я подвергала себя повышенному риску", – утверждает она.

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Людям, которые только начинают худеть, ирландка советует "записывать все, что вы едите, и не обманывать себя".

"Если бы шесть месяцев назад мне сказали, что я смогу избавиться от четверти своего веса, я бы посмеялась над этим. Маленькие шаги дают большие изменения", – резюмировала она.

Напомним, ранее похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса.

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