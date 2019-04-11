"Нужно задуматься": в больнице забеременели сразу 15 медсестер

Ожидается, что первая из них родит в апреле

В родильном отделении больницы забеременели сразу 15 сотрудниц Фото: FOX 5

В больнице Нью-Йоркского университета (США) беременными оказались сразу 15 сотрудниц. Все они работают медсестрами и ассистентами врача в родильном отделении и реанимации для новорожденных, сообщает издание Inside Edition.

Ожидается, что первая из них родит в апреле. "Нужно задумается! Может, мы что-то пьем? Нам всем очень повезло", – говорит женщин, которая должна родить в июне. "Иногда это незаметно, пока я не снимаю свитер, а затем мне говорят: "О, ты тоже!?", – добавляет ее коллега.

Одна сотрудниц больницы намерена рожать на работе и считает, что лучше места для этого не найти. "Когда отойдут воды и начнутся схватки, достаточно пройти по коридору – и получай ребенка", – рассказывает она.

Это уже не первый подобный случай. В медицинском центре штата Мэн в Портленде (США) девять медсестер родильного отделения забеременели примерно в одно и то же время. Роды у всех девушек запланированы на период с апреля по июль 2019 года. Об этом сообщили на странице Maine Medical Center в Facebook.

Ранее мы также писали о китаянке, которая долгое время не могла забеременеть, а позже пережила двойные роды в течение шести дней.

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