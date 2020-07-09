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Обезьяна чуть не раздела туристку на Бали: забавное видео

Сегодня, 09:01

Сначала животное попыталось расстегнуть девушке шорты, затем заглянуло ей под майку

На индонезийском острове Бали макака-крабоед начала раздевать 38-летнюю британскую туристку Джилл Портер из Северной Ирландии. Инцидент сняли на видео и выложили в Twitter. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

На обнародованных кадрах показано, как в тематическом парке города Убуд обезьяна запрыгивает на колени к девушке, которая сидит на лавке. Сначала животное попыталось расстегнуть ее шорты, затем заглянуло под майку и дернуло за волосы.

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"Думаю, обезьяны могли быть голодными и просто искали еду", – прокомментировала курьезный случай Джилл Портер. Британка также отметила, что поначалу была в ужасе, но потом пришла к выводу, что бояться нечего.

К слову, макаки-крабоеды вырастают до 60-65 сантиметров в длину и весят до 8,5 килограмма. По данным 2011 года, в Убуде живет более 600 макак-крабоедов.

Видео: Johnlee Abraham | YouTube

Ранее в одном из зоопарков Таиланда произошел похожий случай: обезьяна прыгнула на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ. Также "Сегодня" писали, как обезьяна выгнала из студии египетскую телеведущую Лобну Асаль во время интервью.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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