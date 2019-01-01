Обезьяна опустошила туристу бутылку пива: курьезное видео

Инцидент произошел в индийском городе Раджампет

Обезьяна отобрала у туриста бутылку пива Фото: pixabay

В индийском городе Раджампет, штат Андхра-Прадеш, очевидцы сняли забавное видео. На кадрах можно увидеть, как обезьяна опустошает бутылку пива, отобранную у туриста. Животное двумя передними и одной задней лапой поддерживает бутылку в момент пития. После она пытается отхлебнуть напиток, положив бутылку набок, после чего возвращается к первому способу.

За кадром слышны голоса двух молодых людей, которые были владельцами бутылки пива, и упустили ее, когда к ним подошло животное. Один из них попытался отобрать тару, но испугался агрессии и поставил бутылку на место, пишет Daily Mail.

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