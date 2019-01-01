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Обезьяна опустошила туристу бутылку пива: курьезное видео

Инцидент произошел в индийском городе Раджампет

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:13
Обезьяна отобрала у туриста бутылку пива Фото: pixabay
Обезьяна отобрала у туриста бутылку пива
Фото: pixabay

В индийском городе Раджампет, штат Андхра-Прадеш, очевидцы сняли забавное видео. На кадрах можно увидеть, как обезьяна опустошает бутылку пива, отобранную у туриста. Животное двумя передними и одной задней лапой поддерживает бутылку в момент пития. После она пытается отхлебнуть напиток, положив бутылку набок, после чего возвращается к первому способу.

За кадром слышны голоса двух молодых людей, которые были владельцами бутылки пива, и упустили ее, когда к ним подошло животное. Один из них попытался отобрать тару, но испугался агрессии и поставил бутылку на место, пишет Daily Mail.

Напомним, что в Китае цирковая обезьяна вызвала ДТП. Жительница Китая приняла за красный сигнал светофора зад обезьяны, сидящей на металлической опоре над автотрассой, и резко затормозила.

Также мы сообщали, что обезьяна оголила грудь посетительницы зоопарка: забавное видео. В одном из зоопарков Таиланда обезьяна прыгнула на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ. Это произошло с американкой Бриттани Боумен.

Кроме этого, сообщалось о том, что шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага". Об этом рассказывается в работе, опубликованной в журнале Primates

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Источник: Сегодня
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