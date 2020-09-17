Фото дня

Обезьяна украла у студента телефон и весь день снимала видео и делала селфи

Парень выложил полученный контент в Twitter

20-летний студент-программист из Малайзии Закридз Родзи, потерявший свой смартфон в джунглях, отправился на поиски гаджета и неожиданно нашел его неподалеку от дома. Когда парень открыл на устройстве фотогалерею, то увидел десятки новых фотографий и видео с изображениями обезьяны, которая, вероятно, забралась к нему в дом через окно и стащила телефон.

"Похититель" выглядел так:

Закридз Родзи выложил полученный контент в Twitter, и он сразу стал вирусным в соцсетях. На одном из роликов животное смотрит на камеру устройства на фоне ярко зеленой листвы, а также там слышно пение диких птиц. Но особой популярностью пользуется ролик, на котором животное предположительно пытается съесть гаджет.

Публикация Закридза Родзи собрала несколько тысяч лайков.

Напомним, ранее мы писали о гориллах из национального парка Вирунга на востоке Демократической Республики Конго, которые научились позировать в качестве статистов для селфи. Звери повторяют движения и гримасы людей.

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