Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

Местные полицейские получили сигнал о вскрытии банкомата, но на месте не нашли никаких следов

В столице Индии Нью-Дели ограбили банкомат, расположенный в помещении. Организация сообщила о происшествии в полицию, однако на месте преступления никого задержать не удалось. Об этом сообщает издание The Times of India.

Местные полицейские на записи увидели, что обезьяна просто повисла на банкомате – и он открылся. Животное посмотрело, что там внутри, и ушло. Правоохранители его не задержали.

В Индии обезьяны ведут себя очень нахально – часто воруют еду и могут вытащить продукты из пакета, пока вы идете домой из магазина. А когда в Индии ввели карантин и на улицах стало меньше людей, животные совсем вышли из-под контроля – обезьяны в поисках еды пришли в резиденцию президента.

Напомним, ранее очевидец в торговом центре столицы Великобритании снял на видео биткоин-банкомат, из которого бесконтрольно вылетали деньги. Кроме этого, мы писали, как в Калуше Ивано-Франковской области на улице Пушкина неизвестные взорвали банкомат в помещении банка.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться