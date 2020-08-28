Обмануть мозг: как за 10 секунд увидеть цвета на черно-белом фото

Эта оптическая иллюзия основана на особенности визуального восприятия

Фотограф, компьютерный биолог и ученый Эндрю Стил поделился интересной оптической иллюзией, благодаря которой на черно-белом фото можно увидеть цвета.

Сперва Стил показывает зрителям черно-белый снимок сельской местности. Далее изображение "раскрашивается" в оранжевый, фиолетовый и голубые цвета, а в центре появляется черная точка. Фотограф просит смотреть на нее в течение 10 секунд. Когда на экране появляется первоначальный черно-белый вариант фото, зрителю кажется, что он видит цветной пейзаж.

Подсказка: лучше всего смотреть ролик с оптической иллюзией в полноэкранном режиме.

По словам Стила, эта оптическая иллюзия основана на особенности визуального восприятия, называемой хроматической адаптацией. Мозг человека приспосабливается к изменениям освещения, чтобы цвета изображения оставались неизменными.

"Был поражен, когда впервые увидел это. Простой, но невероятно эффективный трюк!" –рассказывает фотограф в комментарии для PetaPixel. – Я сделал видео на YouTube, чтобы детально разобраться, как это работает".

На черно-белом фото можно увидеть цвета Фото: Сегодня

Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже рядом с горой Маунгануи, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто завис над океаном.

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Кроме этого, "Сегодня" писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, на самом деле – это оптическая иллюзия.

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