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Самая молодая в мире миллиардерша обнародовала фото в купальнике

На архивных снимках девушка позирует в купальнике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:33
Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

21-летняя предпринимательница Кайли Дженнер, которая является самой молодой в мире миллиардершей, показала поклонникам детские фотографии. "Пересматриваю старые карточки времен начальной школы", — подписала она снимки в Instagram.

Дженнер опубликовала три напечатанных цветных фото, на одном из которых она позировала со школьными друзьями, а на других - в купальнике. Эти снимки юзеры уже нарекли "грязными". "Так приятно смотреть на миллиардершу в грязи", – написал один из пользователей сети. "Из грязи в князи", — пошутил другой.

Скриншот: @kyliejenner

Издание Forbes назвало бизнес-леди самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Таким образом, она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

Кайли Дженнер прославилась в девятилетнем возрасте благодаря съемкам в реалити-шоу "Семейство Кардашьян", премьера которого состоялась в 2007 году. В 2016-м девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics и к настоящему времени имеет состояние в один миллиард долларов.

Напомним, в прошлом году Кайли Дженнер попала на обложку журнала Forbes. Девушка рассказала, как за три года заработала 900 млн долларов на своей косметике. Кроме этого, Кайли Дженнер показала невероятный сюрприз от любимого на День святого Валентина.

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян, смотрите в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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