Обнародованы удивительные снимки необычного пляжа из "Игры престолов"

Фотограф Гуннар Фрейр показал пляж с черным песком Рейнисфьяр

Исландский фотограф Гуннар Фрейр отправился на пляж с черным песком Рейнисфьяр, где снимали несколько сцен из седьмого сезона сериала "Игры престолов". Обычно здесь хватает туристов из разных стран мира, но из-за коронавируса на Рейнисфьяре совсем никого нет. На днях фотограф воспользовался моментом и с помощью дрона снял опустевший пляж.

Фрейр путешествует по самым отдаленным местам Исландии. Он взял в Instagram никнейм "исландский исследователь" (@icelandic_explorer).

Фотографировать он выучился самостоятельно, а в 2016 году даже открыл свою школу в Рейкьявике, но через год он забросил ее и снова отправился в дорогу с фотоаппаратом.

Гуннар иногда рассказывает подписчикам о том, как разные организации борются с загрязнением океана, а еще он выпустил путеводитель по интересным местам Рейкьявика.

Сериал "Игра престолов" получит приквел, узнайте подробности:

Game of Thrones ("Игра престолов") – американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Снят под руководством Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса для кабельного телеканала HBO. Съемки велись в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, последняя серия финального сезона вышла 19 мая 2019 года.

Напомним, британский актер Майкл Кондрон, звезда культового американского сериала "Игра престолов", во время пандемии коронавируса неожиданно стал водителем компании доставки продуктов Asda.

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