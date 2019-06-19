Обнаженная модель попала в скандал из-за фото на рисовом поле

На фотографии, сделанной в Индонезии, девушка позирует в белом бикини

Натали Шлатер Фото: instagram.com/natalie_schlater

Шведская Instagram-модель Натали Шлатер решила удалить свой аккаунт после того, как на нее посыпался шквал критики из-за фотографии, которую девушка сделала в Индонезии, сообщает Mirror.

На снимке Шлатер позировала в белом бикини и смотрела на рисовое поле, где трудился местный житель. "Думаю о том, как же отличается моя жизнь от жизни этого мужчины, который каждое утро собирает урожай на рисовых полях", – написала под фото модель.

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Эти слова вызвали гнев у подписчиков Натали. "Конечно, отличается, у него хоть мозги есть", "Боже, да кем ты себя возомнила?", "Позор", "Она бы могла прожить день с этими людьми или рассказать их историю. Иначе она утверждает: "Моя жизнь лучше, чем его. Посмотрите на мои ягодицы"", – пишут юзеры.

В ответ на критику девушка ограничила доступ к своему профилю и обновила текст поста. "Я благодарна за все, что имею в жизни. Я хотела отдать дань трудолюбию и доброте жителей Индонезии и никого не хотела обидеть", – объяснилась блогерша, добавив, что она очень много работала, чтобы накопить достаточно денег на эту поездку.

Скриншот: instagram.com/natalie_schlater

"Я понимаю, что мою подпись могли неправильно понять из-за социального климата, в котором мы живем, и, если бы я могла вернуться назад, я бы сформулировала мою мысль по-другому", – резюмировала Шлатер.

Напомним, ранее администрация Instagram заблокировала аккаунт блогерши и модели Кинси Волански, которая полуобнаженной выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов. Кроме того, мы сообщали, как фотографирующихся в зоне отчуждения обнаженных Instagram-моделей раскритиковали в сети.

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