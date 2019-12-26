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Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь: фото

Третьекурсники ветеринарного факультета мокли под дождем и мерзнули на улице без одежды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
Студентки из Новой Зеландии снялись голышом для календаря Фото: Cagle / Unsplash
Студентки из Новой Зеландии снялись голышом для календаря
Фото: Cagle / Unsplash

Около 50 голых юношей и девушек, которые учатся на третьем курсе ветеринарного факультета новозеландского университета Мэсси, разделись ради откровенных съемок для благотворительного календаря на 2020 год. Об этом сообщает издание Daily Star.

Третьекурсники ветеринарного факультета разделись для календаря
Третьекурсники ветеринарного факультета разделись для календаря
Фото: Pen News

Студенты мокли под дождем и мерзнули на улице без одежды, чтобы попасть в календарь. Снимок со всей группой, например, делали, когда было около девяти градусов по Цельсию.

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"Сами съемки были довольно хаотичными, – рассказывает 22-летняя студентка из Окленда Кейтлин Уайт, участвовавшая в создании календаря. – Чтобы получить правильные кадры, на которых прикрыто все, что нужно, требовалось согласовать действия".

Студентки разделись на ферме ради благотворительности
Студентки разделись на ферме ради благотворительности
Фото: Pen News

На страницах календаря ребята позируют на ферме, прикрывая наготу различными животными, в том числе коровами, лошадьми и собаками, а также растениями и сельскохозяйственными инструментами.

19-летняя Джорджи Грейс из британского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, решила поддержать акцию новозеландской кампании на Facebook, призывающую конных наездников не забывать о безопасности. Чтобы подчеркнуть важность соблюдения правил, девушка прокатилась на лошади, надев лишь сапоги и шлем.

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