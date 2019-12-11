Обошла даже Трампа: скандальная школьница стала человеком года
Девушка прославилась после выступления на саммите по климату в ООН
16-летняя шведская активистка и один из лидеров мирового экологического движения Грета Тунберг, которую "нашли" на снимке 1898 года, названа человеком года по версии американского журнала Time. Фотографию школьницы сотрудники издания сопроводили подписью "Сила юности".
К слову, несколько дней назад издание Time опубликовало шорт-лист премии. Туда вошли глава Facebook Марк Цукерберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, а также участники акций протеста в Гонконге.
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Грета Тунберг – шведская экологическая активистка. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат", призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Ее действия спровоцировали массовые акции по всему миру, известные как "школьные забастовки за климат" или "пятницы ради будущего"
В сентябре 2019 года Тунберг выступила на саммите по климату в ООН, где обвинила политиков в том, что они отняли у ее поколения детство.
Напомним, ранее фотографией с Гретой Тунберг похвастался Леонардо Ди Каприо.
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