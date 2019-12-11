Обошла даже Трампа: скандальная школьница стала человеком года

Девушка прославилась после выступления на саммите по климату в ООН

Грета Тунберг Фото: TIME

16-летняя шведская активистка и один из лидеров мирового экологического движения Грета Тунберг, которую "нашли" на снимке 1898 года, названа человеком года по версии американского журнала Time. Фотографию школьницы сотрудники издания сопроводили подписью "Сила юности".

Скриншот: twitter.com/time

К слову, несколько дней назад издание Time опубликовало шорт-лист премии. Туда вошли глава Facebook Марк Цукерберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, а также участники акций протеста в Гонконге.

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Грета Тунберг – шведская экологическая активистка. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат", призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Ее действия спровоцировали массовые акции по всему миру, известные как "школьные забастовки за климат" или "пятницы ради будущего"

В сентябре 2019 года Тунберг выступила на саммите по климату в ООН, где обвинила политиков в том, что они отняли у ее поколения детство.

Напомним, ранее фотографией с Гретой Тунберг похвастался Леонардо Ди Каприо.

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