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Обращение к укравшим 400-летний бонсай ворам взорвало интернет

Пропажа стоит 118 тысяч долларов, говорят владельцы

Владимир Грисюк
Вчера, 12:42
Бонсай
Бонсай
Фото: Pixabay

Неизвестные украли несколько ценных бонсай (деревья в миниатюре) из сада Сайтама недалеко от Токио (Япония). Самая ценная пропажа – 400-летний шимпаку, которому в этом месяце предстояло участвовать в престижном конкурсе. Примерная стоимость деревьев – 118 тысяч долларов, хотя на черном рынке за них могут дать даже больше денег, пишет CNN.

Владелица растений Фуюми Иимура волнуется, что воры не будут ухаживать за растениями надлежащим образом, поэтому оставила в Facebook специальную инструкцию.

"Хуже всего, если за деревьями не будут ухаживали должным образом, – рассказывает изданию Тhe Washington Post Фуюми. – Пожалуйста, поливайте его. Ведь шимпаку прожил 400 лет. Он нуждается в заботе и не может прожить неделю без воды. Вообще, бонсай может жить вечно, даже после того, как мы умрем, если за ним будет надлежащий уход".

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В полиции убеждены, что воры планировали это преступление и точно знали, за чем идут. Ведь украдены семь самых ценных деревьев.

Напомним, ранее мы писали, что вор застрял в вентиляционной трубе и сам вызвал полицию. Кроме этого, мы рассказывали, как вор без штанов провалился сквозь крышу кафе.

Смотрите видео: как интернет-мошенники воруют наши деньги

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Источник: Сегодня
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