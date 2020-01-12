Обрезание Господне 2020: поздравления с праздником
Отправляйте поздравления с праздником Обрезания Господнего 14 января родным и друзьям
Обрезание Господне 2020 – один из важнейших церковных праздников, символизирующий истинную человечность Иисуса Христа и посвящение человека всецело Творцу. Младенец Иисус на восьмой день после своего Рождения был подвержен ритуалу обрезания и получил свое имя.
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Традиционно отмечается Обрезание Господне 14 января и в 2020 году приходится на вторник. Кстати, в это же время отмечается Старый Новый год, т.е. наступление Нового года по старому стилю. У православных христиан в этот день принято поздравлять друг друга с праздником с пожеланиями благополучия, мира и добра. Мы подобрали для вас красивые картинки и добрые поздравления с Обрезанием Господним 2020 в прозе и стихах.
Красивые поздравления с праздником Обрезание Господне 2020 в стихах
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В день Обрезания Господня
Желаю мира и удачи.
Сердца скорей откройте Богу,
Любви и мира – не иначе!
Короткие поздравления с Обрезанием Господним
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В день Обрезания Господня,
Четырнадцатого января,
Пускай царит уют и радость,
Откроется дорога в храм,
В этот святой, счастливый праздник
Я благ земных желаю вам!
Обрезание Господне: добрые пожелания в прозе
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В день Обрезания Господнего от всего сердца желаю вам мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и Божьей благодати, свершения лучших желаний, благополучия в семье, взаимности в чувствах, щедрости души и великодушия, радости и крепкой веры.
Обрезание Господне: искренние поздравления с праздником
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Поздравляю вас со светлым с праздником — Обрезанием Господним! В этот великий богоугодный день желаю вспомнить о принятии Бога во всех Его проявлениях. Пусть чистыми будут ваши помыслы, пусть светом наполнятся души, пусть пребудет любовь в сердце и блаженство сохранится в вашей жизни!
Смс-поздравление с Обрезанием Господним
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Счастливый день настал сегодня,
Младенца Иисусом нарекли,
Великий праздник — Обрезание Господне
И посвящение Его Творцу земли!
Веселое поздравление с Обрезанием Господним и Старым Новым годом
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Обрезание Господне
Отмечаем мы сегодня.
Ведь из глубины преданий
Этот праздник очень давний,
А еще честной народ
Встретит Старый Новый год!
Лучшие поздравления с Обрезанием Господним
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Я с Обрезанием Господним
Спешу поздравить вас сейчас,
Пусть отойдут мирские страсти
И не тревожат в этот час.
Добра, любви и веры чистой,
Достойно и открыто жить,
Иметь лишь искренние мысли,
Желаю Господу служить.
Напомним, ранее мы публиковали украинские посевалки на Старый Новый год для детей и взрослых.
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