Обрезание Господне 2020: поздравления с праздником

Отправляйте поздравления с праздником Обрезания Господнего 14 января родным и друзьям

Обрезание Господне: поздравления с праздником Фото: Pexels

Обрезание Господне 2020 – один из важнейших церковных праздников, символизирующий истинную человечность Иисуса Христа и посвящение человека всецело Творцу. Младенец Иисус на восьмой день после своего Рождения был подвержен ритуалу обрезания и получил свое имя.

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Видео: Православная Церковь Украины

Традиционно отмечается Обрезание Господне 14 января и в 2020 году приходится на вторник. Кстати, в это же время отмечается Старый Новый год, т.е. наступление Нового года по старому стилю. У православных христиан в этот день принято поздравлять друг друга с праздником с пожеланиями благополучия, мира и добра. Мы подобрали для вас красивые картинки и добрые поздравления с Обрезанием Господним 2020 в прозе и стихах.

Красивые поздравления с праздником Обрезание Господне 2020 в стихах

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В день Обрезания Господня

Желаю мира и удачи.

Сердца скорей откройте Богу,

Любви и мира – не иначе!

Обрезание Господне 2020: поздравления с праздником Фото: Pexels

Короткие поздравления с Обрезанием Господним

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В день Обрезания Господня,

Четырнадцатого января,

Пускай царит уют и радость,

Откроется дорога в храм,

В этот святой, счастливый праздник

Я благ земных желаю вам!

Обрезание Господне: поздравления и картинки Фото: Pexels

Обрезание Господне: добрые пожелания в прозе

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В день Обрезания Господнего от всего сердца желаю вам мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и Божьей благодати, свершения лучших желаний, благополучия в семье, взаимности в чувствах, щедрости души и великодушия, радости и крепкой веры.

Обрезание Господне: искренние поздравления с праздником

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Поздравляю вас со светлым с праздником — Обрезанием Господним! В этот великий богоугодный день желаю вспомнить о принятии Бога во всех Его проявлениях. Пусть чистыми будут ваши помыслы, пусть светом наполнятся души, пусть пребудет любовь в сердце и блаженство сохранится в вашей жизни!

Смс-поздравление с Обрезанием Господним

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Счастливый день настал сегодня,

Младенца Иисусом нарекли,

Великий праздник — Обрезание Господне

И посвящение Его Творцу земли!

Обрезание Господне 2020: поздравления с праздником Фото: Pexels

Веселое поздравление с Обрезанием Господним и Старым Новым годом

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Обрезание Господне

Отмечаем мы сегодня.

Ведь из глубины преданий

Этот праздник очень давний,

А еще честной народ

Встретит Старый Новый год!

Поздравления и картинки на праздник Обрезание Господне Фото: Pexels

Лучшие поздравления с Обрезанием Господним

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Я с Обрезанием Господним

Спешу поздравить вас сейчас,

Пусть отойдут мирские страсти

И не тревожат в этот час.

Добра, любви и веры чистой,

Достойно и открыто жить,

Иметь лишь искренние мысли,

Желаю Господу служить.

Напомним, ранее мы публиковали украинские посевалки на Старый Новый год для детей и взрослых.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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