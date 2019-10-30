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Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки

Эта история началась еще в 2015 году, когда Миш Соломон из Кейптауна училась в школе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42
Миш Соломон и Кэссиди Нерс
Миш Соломон и Кэссиди Нерс
Фото: netwerk24.com

Одно селфи кардинально поменяло жизнь 21-летней Миш Соломон из Кейптауна, ЮАР. Девушка утверждает, что женщина, которую она считала своей матерью, на самом деле украла ее из роддома.

Эта история началась еще в 2015 году, когда 17-летняя Миш училась в школе. Одноклассники рассказали ей о Кэссиди Нерс – девочке, с которой они были очень похожи. Несмотря на то, что Миш была на несколько классов старше, у школьниц завязалась крепкая дружба. Однажды они сделали общее селфи и Кэссиди показала фотографию своим родителям, которые попросили дочь узнать, когда у ее подруги день рождения. Оказалось, Миш родилась в тот же день, что и их пропавшая дочь, похищенная прямо из роддома.

Миш Соломон и Кэссиди Нерс
Миш Соломон и Кэссиди Нерс
Фото: netwerk24.com

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Спустя неделю Миш вызвал директор школы и сообщил, что "мать" девушки на самом деле похитила ее 17 лет назад. Когда школьнице сделали ДНК-тест, теория подтвердилась. За похищение ребенка Лавону Соломон осудили на шесть лет. Миш часто посещает ее и признается, что хочет, чтобы женщина скорее вышла на свободу.

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"Это разбило мне сердце. Она была нужна мне. Хотя бы чтобы спросить: "Почему? Что происходит?" Я была поражена, что она не моя мать", – рассказывает Миш в интервью BBC.

Биологические родители Миш развелись и теперь вместе не живут. Ни с кем из них девушка жить так и не решилась, хотя сейчас изо всех сил пытается наладить с ними отношения.

Напомним, ранее мы писали о девушке, которая сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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