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Обзор снеков КЛУБ 4 ЛАПЫ DENTAL: отзывы специалистов

Сбалансированные и полноценные рационы, созданные профессионалами с любовью и заботой к братьям нашим меньшим

У многих из нас есть маленькие или большие четырехлапые друзья. Они дарят нам свою безграничную любовь и верность, мы же в свою очередь заботимся об их здоровье и потребностях. Каждый хозяин подбирает для своего домашнего любимца должный уход, отдает предпочтение только полезным лакомствам и кормам, например, как питание от КЛУБА 4 ЛАПЫ. Сбалансированные и полноценные рационы, созданные профессионалами с любовью и заботой к братьям нашим меньшим, которые контролируются на каждом этапе производства, одобрены знаком качества специалистами в данной отрасли. Любой привередливый хозяин может найти подходящее питание для своего пушистого друга.

Нет необходимости быть специалистом, чтобы знать, что немаловажной составляющей в уходе за нашими питомцами, в частности собаками, является чистка зубов. Это привычка, которая объединяет с нашими младшими собратьями. Разделяя нашу любовь к питомцам, ветеринары КЛУБ 4 ЛАПЫ не так давно ввели специальную линейку снеков для очистки полости рта хвостатых среднего и большого размеров.

Что такое Club 4 Paws Dental Sticks и для чего нужны снеки для собаки

Как и каждый человек, наши питомцы нуждаются в ежедневном уходе за полостью своей пасти. Отличной привычкой является применение жевательных палочек для собак от КЛУБА 4 ЛАПЫ.

Club 4 Paws Dental Sticks имеют специальную форму и текстуру, которая позволят сделать механическую чистку зубов без особых усилий, учитывая что жевание генетически заложено у собак. Снеки, что немаловажно, приятные на вкус и добавляют дыханию питомца свежести, очищают зубы от налета и предотвращают появление зубного камня.

Не стоит забывать том, что дневная норма Dental Sticks не должна превышать 15% от суточной нормы рационального питания собаки. Для полноценного ухода в ежедневный рацион также не забывайте добавлять воду.

Состав и преимущества снеков для собак КЛУБ 4 ЛАПЫ DENTAL

КЛУБ 4 ЛАПЫ позаботились о том, чтобы каждый прием пищи для питомца стал максимально приятным, и поэтому создали жевательные палочки умеренно твердыми, учитывая возможности собак справляться с твердостью пищи из-за возможных проблем с зубами или в силу возраста.

Club 4 Paws Dental Sticks существует в двух формах: Сlub 4 Paws Dental sticks 77 g (для средних) и Club 4 Paws Dental sticks 117 g (для больших) функциональных снеков для собак. В каждой упаковке содержится по 3 снека, которые эффективно борются с налетом на зубах и предотвращают появление камня. Насыщенные вкусовые качества и приятный аромат однозначно порадуют вашего любимца.

Преимущества снеков для собак Дентал от КЛУБ 4 ЛАПЫ:

эффективно очищают зубы от налета;

предотвращают возникновение зубного камня;

подходят для собак в возрасте или с проблемными зубами (за счет умеренной твердости);

существуют в двух формах, учитывая размеры и породу собаки;

производится в Германии.

Снеки для собак КЛУБ 4 ЛАПЫ: отзывы ветеринаров и потребителей

Функциональные снеки для собак от КЛУБА 4 ЛАПЫ не так давно появились на полках магазинов, но положительные отзывы от обычных покупателей и специалистов своего дела не заставили себя ждать. И ряды любителей КЛУБА 4 ЛАПЫ однозначно только пополняются.

Анна, владелица, пуделя: "У меня небольшая собачка, пудель, режем на кусочки и он их с огромным удовольствием лакомится. Покупаем регулярно".

Кристина, владелица ретривера: "Для ретривера немного маловаты, съедает за считанные минуты, жует с удовольствием. А можно в пачке выпускать побольше палочек?"

Дмитрий, ветеринар: "Я всегда настаиваю на ежедневной очистке полости рта питомцев. Палочки Club 4 Paws Dental Sticks прекрасные помощники в этом – хороши по цене и отличные по своему составу. Одной палочки в день достаточно для поддержания здоровья пса".

Сколько стоит и где купить Dental Sticks от Клуб 4 Лапы ?

Несмотря на то, что Club 4 Paws Dental Sticks появились не так давно, приобрести полезные и вкусные снеки для своего питомца можно уже практически в любом зоомагазине страны. Стоимость вас приятно удивит, вкусные и полезные палочки стоят дешевле чашки кофе в вашем любимом заведении. Цену можно узнать на сайте: petslike.net

Выводы о снеках для собак КЛУБ 4 ЛАПЫ

Каждый владелец домашнего животного отвечает не только за хорошее настроение своего любимца, но и несет большую ответственность за его здоровье, в частности, за здоровье полости рта. Правильный уход способствует не только укреплению иммунитета, но и продолжительности жизни животного в целом.

Заботливые владельцы питомцев отдают предпочтение только проверенной, натуральной и качественной продукции. КЛУБ 4 ЛАПЫ – хороший выбор вкусных и полезных снеков для собак. Что может еще больше порадовать хозяина как ни его счастливый питомец? А отличное сочетание цены и качества станут приятным удивлением лично для вас.

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