"Обзывают метлой": парень страдает из-за "слишком шикарных волос"

Бразилец также пожаловался, что зачастую люди без разрешения фотографируют его на улицах

Кристиано Брага Фото: MDWFeautures

28-летний актер Кристиано Брага из бразильского штата Минас-Жерайс жалуется на трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за "слишком шикарных волос" длинной в 70 сантиметров, пишет Daily Mail.

Брага, невзирая на издевательства одноклассников, принял решение отращивать волосы в 2012 году. "У меня нет объяснения, почему я захотел отрастить волосы. Я посмотрел в зеркало и решил отращивать, мне всегда нравились длинные волосы, – признается Брага. – Было время, когда меня сильно критиковали. Люди обзывали меня женщиной, метлой, чучелом. Они хотели отстричь мои волосы, говорили, что я уродливый, странный".

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По словам бразильца, мужчины часто обвиняют его в том, что он искажает женскую сексуальность, а женщины – завидуют и считают, что мужчина недостоин таких шикарных волос.

Кристиано Брага Фото: MDWFeautures Кристиано Брага Фото: MDWFeautures Кристиано Брага Фото: MDWFeautures Кристиано Брага Фото: MDWFeautures Кристиано Брага Фото: MDWFeautures Кристиано Брага Фото: MDWFeautures 1/6

"Меня очень расстраивает, когда из-за волос они спрашивают, не хочу ли я сменить пол. Это показывает, что общество не принимает то, что отличается от привычного шаблона", – сетует Брага. Он также пожаловался, что зачастую люди фотографируют его на улицах без его разрешения.

Кристиано Брага в 2012 году Фото: MDWFeautures

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