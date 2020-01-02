"Очень обидно": Деда Мороза и Снегурочку отказались женить в ЗАГСе

Пара потребовала и получила официальный письменный документ

Дед Мороз и Снегурочка не смогли пожениться в России Фото: Иван Ушков / Facebook

Российской паре Сергею и Светлане, одетой в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, в Петергофе отказали торжественно зарегистрировать брак. По словам жениха, сотрудники ЗАГСа №4 предложили им провести церемонию в кабинете, без фотографа. "Очень обидно", – заявил он, передает "Фонтанка.ру".

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Пара потребовала и получила официальный письменный отказ. Документ за подписью начальника отдела Елены Дубченко ссылается на приказ комитета по делам записи актов гражданского состояния № 162 от 2014 года о правилах поведения в помещениях ЗАГСа. "Согласно пункту 5 правил, лицам, обратившимся в комитет, надлежит соблюдать форму одежды, соответствующую месту и событию", – говорится в тексте. Костюмы сказочных персонажей не соответствуют предъявляемым требованиям.

В ЗАГСе отказались от комментариев.

Напомним, на ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина пришла журналистка в "костюме Снегурочки". Коллеги сняли девушку в короне и прозрачном платье с голубой подкладкой на видео. Ролик опубликован в Twitter.

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