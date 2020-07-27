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Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

Сегодня, 12:01

Раньше в этом помещении была мастерская с комнатой на втором этаже

На лондонском рынке недвижимости появился необычный лот – двухэтажный дом в районе Ист Далвич, по своей конструкции напоминающий обычный автобус. Цена жилплощади размером всего в 53 квадратных метра впечатляет – 700 тысяч фунтов стерлингов (24,7 млн гривен).

Как выяснили журналисты издания Metro, раньше в этом здании была мастерская с комнатой на втором этаже. Однако в 2004 году ее оформили как отдельное жилье. Сюда удалось поместить две спальни, ванную, кухню и развлекательную зону.

Если посмотреть на план, то можно заметить, что дом очень узкий – чуть больше 2,4 метра. Для сравнения обычный школьный автобус в ширину примерно 2,5 метра. Несмотря на это, дизайнеры создали весьма приятный интерьер.

В Лондоне выставлен на продажу "дом-автобус"
Фото: Knight Frank в Instagram
В Лондоне выставлен на продажу "дом-автобус"
Фото: Knight Frank в Instagram
В Лондоне выставлен на продажу "дом-автобус"
Фото: Knight Frank в Instagram
В Лондоне выставлен на продажу "дом-автобус"
Фото: Knight Frank в Instagram
В Лондоне выставлен на продажу "дом-автобус"
Фото: Knight Frank в Instagram
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По словам экспертов, благодаря светлым тонам, а также стеклянным окнам и дверям, пропускающим много света, помещение визуально кажется довольно просторным. Плюсом дома является ремонт: минималистичные комнаты, оформленные в современном стиле. К тому же, на южной стороне даже есть веранда.

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Напомним, ранее на аукционе National Property Auctions за один евро продают двухэтажный особняк в шотландском городе Арброт (у побережья Северного моря). Дом в неоготическом стиле построен для семьи Корсар еще в XIX веке и сейчас находится в аварийном состоянии. По условиям сделки новый владелец обязуется провести полную реконструкцию здания.

Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о франко-канадской паре инженеров, которые отказалась от работы с девяти до пяти и выбрала жизнь, наполненную приключениями. Они переделали фургон в мобильный дом и отправились путешествовать по США.

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