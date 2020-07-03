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Очень вкусно: профессор приготовил блюда по рецепту из книги 1750 года до нашей эры, фото

Сегодня, 10:50

По словам ученого, это лучший месопотамский обед, который он когда‑либо ел

Профессор Кембриджского университета Билл Сазерленд заскучал на карантине и, чтобы немного развлечь и порадовать себя, приготовил обед из нескольких блюд по древним вавилонским рецептам. На удивление ученого, блюда получились вкусными.

По словам Сазерленда, эти рецепты довольно простые. Единственная сложность возникла у него во время готовки бульона, для которого нужна овечья кровь.

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"Решил приготовить вавилонский обед по самому древнему рецепту с глиняной таблички 1750 года до нашей эры. Вроде все прошло неплохо. Это лучший месопотамский обед, который я когда‑либо ел", – написал ученый, отметив, что на весь процесс приготовления у него ушло несколько часов.

"Эламский бульон. Получилось хорошо. Я немного сжульничал и использовал томатный соус вместо крови овцы. Своеобразный, но вкусный, густой, ароматный суп".

"Пассерованный лук-порей и зеленый лук запекают в хлебной закваске. Выглядит хорошо, но немного скучно".

"Туху. Выглядит потрясающе и очень сытно. Думаю, стоило готовить подольше, чтобы ингредиенты лучше разварились".

"Рагу из баранины. Добавил несколько раскрошенных ячменных лепешек (которые испекла моя дочь Тесса), получился сытный соус. Добавленные сверху лук-порей и чеснок придали блюду остринку".

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Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, что можно приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов.

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Источники: Сегодня , Twitter | Bill_Sutherland
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