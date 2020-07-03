Очень вкусно: профессор приготовил блюда по рецепту из книги 1750 года до нашей эры, фото

По словам ученого, это лучший месопотамский обед, который он когда‑либо ел

Профессор Кембриджского университета Билл Сазерленд заскучал на карантине и, чтобы немного развлечь и порадовать себя, приготовил обед из нескольких блюд по древним вавилонским рецептам. На удивление ученого, блюда получились вкусными.

По словам Сазерленда, эти рецепты довольно простые. Единственная сложность возникла у него во время готовки бульона, для которого нужна овечья кровь.

"Решил приготовить вавилонский обед по самому древнему рецепту с глиняной таблички 1750 года до нашей эры. Вроде все прошло неплохо. Это лучший месопотамский обед, который я когда‑либо ел", – написал ученый, отметив, что на весь процесс приготовления у него ушло несколько часов.

"Эламский бульон. Получилось хорошо. Я немного сжульничал и использовал томатный соус вместо крови овцы. Своеобразный, но вкусный, густой, ароматный суп".

"Пассерованный лук-порей и зеленый лук запекают в хлебной закваске. Выглядит хорошо, но немного скучно".

"Туху. Выглядит потрясающе и очень сытно. Думаю, стоило готовить подольше, чтобы ингредиенты лучше разварились".

"Рагу из баранины. Добавил несколько раскрошенных ячменных лепешек (которые испекла моя дочь Тесса), получился сытный соус. Добавленные сверху лук-порей и чеснок придали блюду остринку".

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Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, что можно приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов.

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