Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Очевидцы набросились на разбившейся грузовик с пивом: видео

В ходе массовой кражи между многими жителями города Куругуати возникли ссоры

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:36
Грузовик с пивом опрокинулся и обрадовал прохожих
Грузовик с пивом опрокинулся и обрадовал прохожих
Фото: Pixabay

Грузовик с пивом перевернулся в парагвайском городе Куругуати. Происшествие случилось утром в среду, 28 августа. Грузовик Scania R124L-360 перевозил в прицепе 30 тысяч банок алкогольного напитка.

На мосту, соединяющем районы Серро-Кора и Сан-Мигель города Куругуати, прицеп качнуло и 28-летний водитель не удержал машину в равновесии. Прицеп развернуло на дороге и перевернуло. Об этом сообщает ABC Color.

На опубликованных кадрах видно, как прохожие подходят к месту аварии и уносят по несколько упаковок с собой. Некоторые из них даже нагружают пивом огромные мешки. Издание указывает, что в ходе массовой кражи между многими местными жителями возникли ссоры.

Смотрите видео: в Аргентине перевернулась фура с мясом: реакцию людей сняли на видео

Водитель Эдгар Анхель Гамарра Самудио не пострадал. За пропавшее пиво ему, скорее всего, придется заплатить.

Ранее "Сегодня" писали о том, как 10 июля 2019 года недалеко от города Бозмен, что находится в американском штате Монтана, произошло курьезное ДТП: перевернулся грузовик, перевозивший 130 миллионов пчел. Также мы писали, что под Киевом разбился грузовик, перевозивший коров.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Отечественное пиво все больше пьют на Западе и все меньше – в самой Украине Женщина 18 лет каждый день пила пиво: что с ней произошло Пиво вместо воды: в Словении появился необычный фонтан Как монахи варят пиво и примеряют на себя крылья: репортаж из аббатства Гримберген
ДТП видео Парагвай курьез грузовик пиво
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

Вчера, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Вчера, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

27 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

27 августаFun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

27 августаТехно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

27 августаПсихология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Фигура этой женщины признана самой красивой в мире
Фигура этой женщины признана самой красивой в мире
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
Снежана Егорова заявила о помолвке: кто ее избранник
Снежана Егорова заявила о помолвке: кто ее избранник
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
10 интереснейших фактов о кофе
10 интереснейших фактов о кофе
Почему появляются мозоли? И как их избежать
Почему появляются мозоли? И как их избежать