Очевидцы набросились на разбившейся грузовик с пивом: видео

В ходе массовой кражи между многими жителями города Куругуати возникли ссоры

Грузовик с пивом опрокинулся и обрадовал прохожих Фото: Pixabay

Грузовик с пивом перевернулся в парагвайском городе Куругуати. Происшествие случилось утром в среду, 28 августа. Грузовик Scania R124L-360 перевозил в прицепе 30 тысяч банок алкогольного напитка.

На мосту, соединяющем районы Серро-Кора и Сан-Мигель города Куругуати, прицеп качнуло и 28-летний водитель не удержал машину в равновесии. Прицеп развернуло на дороге и перевернуло. Об этом сообщает ABC Color.

На опубликованных кадрах видно, как прохожие подходят к месту аварии и уносят по несколько упаковок с собой. Некоторые из них даже нагружают пивом огромные мешки. Издание указывает, что в ходе массовой кражи между многими местными жителями возникли ссоры.

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Водитель Эдгар Анхель Гамарра Самудио не пострадал. За пропавшее пиво ему, скорее всего, придется заплатить.

Ранее "Сегодня" писали о том, как 10 июля 2019 года недалеко от города Бозмен, что находится в американском штате Монтана, произошло курьезное ДТП: перевернулся грузовик, перевозивший 130 миллионов пчел. Также мы писали, что под Киевом разбился грузовик, перевозивший коров.

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