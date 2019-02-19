Очевидец заметил в озере странное двухметровое существо: фото
На берегу поставили таблички, запрещающие заходить в воду
В китайском городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) возле озера Байюнь заметили странное существо, которое напугало местных жителей, пишет Daily Mail.
"Спина рыбы имела черный цвет и была похожа на черепашью, – рассказал очевидец. – Потом показалась ее голова, и она выглядела как голова змеи". По его оценке, длина рыбы составляла не менее двух метров.
После этого на берегу поставили таблички, запрещающие заходить в воду, а сотрудники парка сосредоточились на поимке незваного обитателя водоема. Глава службы безопасности заявил, что о существе, которое завелось в озере, было известно и раньше, однако его не удавалось идентифицировать.
На четвертый день сотрудники парка вытащили из озера двух миссисипских панцирников длиной 1,2 метра и 0,9 метра. Они полагают, что рыбы могли заплыть в парк из реки Чжуцзян после поднятия шлюзов водохранилища в 2013 году.
Миссисипский панцирник или аллигаторовая щука – один из видов крупных рыб семейства панцирниковых, распространенных в Северной и Центральной Америке.
Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Кроме этого, мы писали, что мутанта с шестью копытами удалось снять на камеру.
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