"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ
"Сегодня" собрали информацию об экипаже рейса PS752, который разбился в Иране
В иранском Тегеране на взлете упал лайнер рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ, который летел в Киев. Все, кто был на борту, 167 пассажиров и 9 членов экипажа, погибли. Эту информацию уже подтвердил МИД Украины.
Имена погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране
Пилоты:
- Сергей Хоменко
- Владимир Гапоненко
- Алексей Наумкин
Борпроводники:
- Екатерина Статник
- Игорь Матьков
- Мария Микитюк
- Валерия Овчарук
- Денис Лыхно
- Юлия Сологуб.
Смотрите видео: что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране
"Сегодня" выяснили, кем были и что писали в своих социальных сетях члены экипажа PS752.
Парень в 2018 году окончил НАУ. Ранее "Сегодня" связались с его родными.
"Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но, как и любой АКИшник, мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ожидает долгая и успешная жизнь", – пишет Telegram-канал Nauchan news.
"Вот и все! Свершилось то, чего каждый ждет всю свою студенческую жизнь".
"Улыбка – бесценна, ибо она приоткрывает простой внутренний мир человека".
"Тот самый случай, когда ты едешь, слушая музыку, и замечаешь эту неописуемую красоту. Останавливаешься, проходишь 400 метров ради нескольких фотографий и получаешь невероятные эмоции".
"Это был незабываемый Таиланд".
"Нет ничего замечательнее, когда двое просыпаются в восхитительном настроении в разных квартирах. И первая мысль в такое утро поделиться улыбкой друг с другом".
"Знал его лично, очень хороший человек, и работали вместе, вечная память, соболезнование всем родным и близким, земля тебе пухом", – написал подписчик Дениса в сети.
"Училась в НАУ в 2012-2018 годах. Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселиться и закрывать сессии на пять. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать", – пишет Telegram-канал Nauchan news.
"Пока я делала это фото, меня сфоткали прохожие раз 300. Просили автограф".
"Доросла до самостоятельного проката байка"
Big city life.
В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, живет в Киеве. Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.
"Работа, я тебя люблю"
"Вот и прикоснулась звездочка к небу, покойся с миром. Такая жизнерадостная девушка. Пусть земля будет пухом. Соболезную родным и близким. Терпения вам", – пишет под фото одна из подписчиц девушки.
"Время чудес, волшебства и исполнения желаний! Я вот свое заветное, загадала) Скоро сбудется!".
"В этом году какая-то необычно красивая осень"
"I love it so much. Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полет будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений".
Судя по фото в Instagram, Новый года девушка встретила в Киеве. На ее странице оставляют соболезнования.
Командир экипажа с 11 тысячами налета. У мужчины есть жена и двое несовершеннолетних детей.
Учился в КВЛУ ГА (Летная академия Национального авиационного университета) в Кропивницком (бывший Кировоград).
Сергей Хоменко, который находился в самолете во время катастрофы в Иране, был вторым пилотом. Имел около 7,6 тыс. часов налета. В прошлом Хоменко был командиром подразделения Военно-Транспортной авиации Украины "Блакитна стежа".
За время работы Хоменко освоил пилотирование самолетов Вoeing-767 и Boeing-737. Его вспоминают, как настоящего мастера своего дела.
На странице Наумкина в Facebook есть всего несколько фото.
Больше про пилота-инструктора рассказал его друг. "Леша Наумкин мой одногруппник. Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. С династии пилотов. Покойся с миром, друг", – с горечью написал Сергей Чорный.
Напомним, во время брифинга в аэропорту "Борисполь" вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский на борту находился усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса. На него отобрали одних из самых опытных пилотов.
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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