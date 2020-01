"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

"Сегодня" собрали информацию об экипаже рейса PS752, который разбился в Иране

Алексей Наумкин, пилот-инструктор Фото: Facebook

В иранском Тегеране на взлете упал лайнер рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ, который летел в Киев. Все, кто был на борту, 167 пассажиров и 9 членов экипажа, погибли. Эту информацию уже подтвердил МИД Украины.

Имена погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране

Пилоты:

Сергей Хоменко

Владимир Гапоненко

Алексей Наумкин

Борпроводники:

Екатерина Статник

Игорь Матьков

Мария Микитюк

Валерия Овчарук

Денис Лыхно

Юлия Сологуб.

Смотрите видео: что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране

"Сегодня" выяснили, кем были и что писали в своих социальных сетях члены экипажа PS752.

Бортпроводник Денис Лыхно

Парень в 2018 году окончил НАУ. Ранее "Сегодня" связались с его родными.

"Денис отличный парень и хороший друг. Не самый примерный студент, но, как и любой АКИшник, мог выучить все в последнюю неделю и сдать в последнюю секунду, и при этом помочь другим одногруппникам. Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ожидает долгая и успешная жизнь", – пишет Telegram-канал Nauchan news.

"Вот и все! Свершилось то, чего каждый ждет всю свою студенческую жизнь".

"Улыбка – бесценна, ибо она приоткрывает простой внутренний мир человека".

"Тот самый случай, когда ты едешь, слушая музыку, и замечаешь эту неописуемую красоту. Останавливаешься, проходишь 400 метров ради нескольких фотографий и получаешь невероятные эмоции".

"Это был незабываемый Таиланд".

"Нет ничего замечательнее, когда двое просыпаются в восхитительном настроении в разных квартирах. И первая мысль в такое утро поделиться улыбкой друг с другом".

Скриншоты: instagram.com/lykhno_denis

"Знал его лично, очень хороший человек, и работали вместе, вечная память, соболезнование всем родным и близким, земля тебе пухом", – написал подписчик Дениса в сети.

Стюардесса Мария Микитюк

"Училась в НАУ в 2012-2018 годах. Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселиться и закрывать сессии на пять. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать", – пишет Telegram-канал Nauchan news.

"Пока я делала это фото, меня сфоткали прохожие раз 300. Просили автограф".

"Доросла до самостоятельного проката байка"

Big city life.

Скриншоты: instagram.com/teplo_maria

Стюардесса Валерия Овчарук

В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, живет в Киеве. Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии.

"Работа, я тебя люблю"

"Вот и прикоснулась звездочка к небу, покойся с миром. Такая жизнерадостная девушка. Пусть земля будет пухом. Соболезную родным и близким. Терпения вам", – пишет под фото одна из подписчиц девушки.

"Время чудес, волшебства и исполнения желаний! Я вот свое заветное, загадала) Скоро сбудется!".

"В этом году какая-то необычно красивая осень"

"I love it so much. Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полет будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений".

Скриншоты: instagram.com/o_valeriia

Стюардесса Екатерина Статник

Судя по фото в Instagram, Новый года девушка встретила в Киеве. На ее странице оставляют соболезнования.

Скриншот: Instagram

Пилот Владимир Гапоненко

Командир экипажа с 11 тысячами налета. У мужчины есть жена и двое несовершеннолетних детей.

Учился в КВЛУ ГА (Летная академия Национального авиационного университета) в Кропивницком (бывший Кировоград).

Фото: Ekaterina Gaponenko / FB

Второй пилот Сергей Хоменко

Сергей Хоменко, который находился в самолете во время катастрофы в Иране, был вторым пилотом. Имел около 7,6 тыс. часов налета. В прошлом Хоменко был командиром подразделения Военно-Транспортной авиации Украины "Блакитна стежа".

За время работы Хоменко освоил пилотирование самолетов Вoeing-767 и Boeing-737. Его вспоминают, как настоящего мастера своего дела.

Пилот-инструктор Алексей Наумкин

На странице Наумкина в Facebook есть всего несколько фото.

Больше про пилота-инструктора рассказал его друг. "Леша Наумкин мой одногруппник. Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. С династии пилотов. Покойся с миром, друг", – с горечью написал Сергей Чорный.

Фото: facebook.com

Напомним, во время брифинга в аэропорту "Борисполь" вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский на борту находился усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса. На него отобрали одних из самых опытных пилотов.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.