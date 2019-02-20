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Один в своем роде: показали невероятного полностью черного пингвина

Черный окрас стал результатом редкой генетической мутации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:03
Найден уникальный полностью черный пингвин
Найден уникальный полностью черный пингвин
Фото: Pixabay

Уникального императорского пингвина с полностью черным оперением сняли на видео авторы документальной передачи про вымирающие виды животных Dynasties.

Черный окрас стал результатом редкой генетической мутации – меланизма. Документалисты считают, что первыми в истории запечатлели императорского пингвина с меланизмом.

Обычно подобные мутации делают пингвинов более заметными для хищников. Однако попавшая на видео особь дожила до взрослого возраста. Авторы передачи предполагают, что герой их ролика может быть единственным подобным пингвином на Земле.

Напомним, пожилой пингвин потерял свою любимую картонную девушку.  Из-за тайфуна работники убрали из вольера хрупкую фигуру, которую точно снес бы ураган. Несчастный пингвин так расстроился, что отбился от сородичей и все реже стал выходить к людям. 

Также мы писали, что пингвин Адели запрыгнул в лодку экспедиции Австралийской антарктической службы, чтобы "проверить работу" ученых.

Смотрите видео: в лондонском зоопарке спасли пингвиненка

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Источник: Сегодня
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