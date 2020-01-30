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Одинокая мать превратила пожарную машину в уютный дом на колесах: фото

Женщина решила кардинально изменить свою жизнь и отправиться с дочкой в путешествие

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:58
Дом на колесах
Дом на колесах
Фото: instagram.com/thewilderdiary

30-летняя одинокая мать Меган и ее 11-летняя дочь Молли из Канады живут и путешествуют в маленьком доме на колесах, который раньше был пожарной машиной. Идея обустроить жилье таким образом у женщины возникла из-за того, что она несколько лет работала в офисе сверхурочно и очень мало времени проводила с ребенком. Теперь все изменилось, пишет издание Time Sunion.

Дом на колесах
Фото: instagram.com/thewilderdiary
Дом на колесах
Фото: instagram.com/thewilderdiary
Дом на колесах
Фото: instagram.com/thewilderdiary
Дом на колесах
Фото: instagram.com/thewilderdiary
Дом на колесах
Фото: instagram.com/thewilderdiary
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За лето 2018 года Меган превратила старую пожарную машину в шикарный крошечный дом. Сделать это было не так уж сложно. Папа женщины – подрядчик, а мама – дизайнер интерьеров. Друг Рэй провел в доме Меган электропроводку и установил солнечные батареи.

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"Я хотела сделать все так, чтобы было по-домашнему, чтобы Молли чувствовала себя комфортно и была в безопасности, – рассказывает Меган. – Она встречается с новыми людьми, наслаждается природой и спит под звездами".

Меган добавила, что экономила деньги три года. Она работала администратором и руководила мыльным бизнесом. За это время ей удалось отложить 15 тыс. долларов на реализацию своей мечты.

Напомним, ранее "Сегодня" показывали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином. Кемпер представили на международной выставке трейлеров и товаров для отдыха Florida RV SuperShow. Также мы писали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.

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Источник: Сегодня
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