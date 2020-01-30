Одинокая мать превратила пожарную машину в уютный дом на колесах: фото

Женщина решила кардинально изменить свою жизнь и отправиться с дочкой в путешествие

Дом на колесах Фото: instagram.com/thewilderdiary

30-летняя одинокая мать Меган и ее 11-летняя дочь Молли из Канады живут и путешествуют в маленьком доме на колесах, который раньше был пожарной машиной. Идея обустроить жилье таким образом у женщины возникла из-за того, что она несколько лет работала в офисе сверхурочно и очень мало времени проводила с ребенком. Теперь все изменилось, пишет издание Time Sunion.

Дом на колесах Фото: instagram.com/thewilderdiary Дом на колесах Фото: instagram.com/thewilderdiary Дом на колесах Фото: instagram.com/thewilderdiary Дом на колесах Фото: instagram.com/thewilderdiary Дом на колесах Фото: instagram.com/thewilderdiary 1/5

За лето 2018 года Меган превратила старую пожарную машину в шикарный крошечный дом. Сделать это было не так уж сложно. Папа женщины – подрядчик, а мама – дизайнер интерьеров. Друг Рэй провел в доме Меган электропроводку и установил солнечные батареи.

Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

"Я хотела сделать все так, чтобы было по-домашнему, чтобы Молли чувствовала себя комфортно и была в безопасности, – рассказывает Меган. – Она встречается с новыми людьми, наслаждается природой и спит под звездами".

Меган добавила, что экономила деньги три года. Она работала администратором и руководила мыльным бизнесом. За это время ей удалось отложить 15 тыс. долларов на реализацию своей мечты.

Напомним, ранее "Сегодня" показывали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином. Кемпер представили на международной выставке трейлеров и товаров для отдыха Florida RV SuperShow. Также мы писали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.