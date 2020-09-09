Одинокий пингвин любит смотреть мультфильмы про сородичей: забавное видео
Птица бежит к смотрителю всякий раз, когда видит у него в руках планшет
В зоопарке австралийского города Перт живет редкий северный хохлатый пингвин по кличке Пьер – сейчас этот вид находится под угрозой вымирания. Чтобы птице не было скучно и одиноко, ей показывают шоу про других пингвинов и мультфильмы.
Работники зоопарка нашли Пьера выброшенным на берег на юго-западе Австралии. Однако выпустить на волю его не могут из-за того, что малыш не умеет плавать.
Любопытно, что пингвин бежит к смотрителю всякий раз, когда видит у него в руках планшет. Также ему понравились документалки про сородичей и прямые эфиры из зоопарков Канзас-Сити в США, а также из Эдинбурга в Шотландии.
Зоозащитники сейчас пытаются найти Пьеру дом, где тот сможет жить полноценно с другими северными хохлатыми пингвинами.
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