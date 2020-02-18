Одиозная ведущая спела о коронавирусе: "Мы фашистов победили, победим и это!"

Женщина сделала своеобразный cover на песню Валерия Леонтьева

Елена Малышева в гостях у Ивана Урганта Фото: YouTube

Одиозная российская ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева в эфире шоу "Вечерний Ургант" исполнила песню-инструкцию по профилактике коронавируса. Женщина сделала своеобразный cover на мотив "Милый друг, не скучай" Валерия Леонтьева.

"Руки мыть не забывай. Увлажняй все помещенья. И в местах людей скопленья ты пореже пребывай. Окна чаще открывай. Одевайся потеплее. И до самого апреля шапку лучше не снимай… Мы фашистов победили, победим и эту тварь", – поет Елена.

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Ведущий шоу Иван Ургант также участвовал в музыкальном номере. По его словам, до этого момента Малышева никогда не играла на фортепиано. Однако 72 часа репетиций с пианистом Денисом Мацуевым "сделали свое дело".

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Елена Малышева – руководительница и ведущая телепрограмм "Здоровье" (с 3 октября 1997 года) и "Жить здорово!" (с 16 августа 2010 года), выходящих в эфир на "Первом канале" в РФ. Профессор Московского государственного медико-стоматологического университета.

Напомним, ранее в эфире российской программы Елены Малышевой "Жить здорово!" появилась актриса в костюме матки. Кроме этого, мы писали, как российский ведущий выругался матом в эфире "Первого канала".

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