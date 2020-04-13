"Одно фото вместо тысячи слов": появился душераздирающий снимок медиков в защитных костюмах

Трогательное фото быстро разошлось по соцсети, вызвав небывалый отклик у пользователей

Офицер Службы по охране лесов Индии по имени Судха Рамен опубликовала на своей странице в Twitter фотографию, на которой запечатлен душераздирающий момент, иллюстрирующий происходящее в стенах инфекционных больниц. О трогательной истории написала местная газета India Today.

"Эти возлюбленные днями и ночами борются с коронавирусом, но прикасаться друг к другу могут лишь в защитных костюмах. Они заслужили наши аплодисменты и благодарность!" – подписал снимок автор поста.

Трогательное фото быстро разошлось по соцсети, вызвав небывалый отклик у пользователей. "Я уважаю таких людей, относящихся ответственно к своей работе. Спасибо за ваш труд!", "Мир всегда будет благодарен тем, кто пожертвовал своим счастьем и зачастую жизнями ради других!", "Одно фото вместо тысячи слов", – пишут в комментариях юзеры.

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К слову, в условиях пандемии коронавируса сотрудники медицинских служб, в том числе врачи и медсестры, работают не покладая рук, ставя под угрозу свою жизнь, чтобы вылечить пациентов с COVID-19.

Новый коронавирус, о котором впервые сообщили в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, унес жизни более 114 тыс. человек. Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Индии превысило девять тысяч. По данным Worldometer, скончался 331 пациент.

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Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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