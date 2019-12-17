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Одноклассники дразнили мальчика из бедной семьи, но он вырос красавцем

Однажды парень решил, что должен изменить жизнь, и увлекся спортом

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:59
Илья Циков Фото: instagram.com/itfitness
Илья Циков
Фото: instagram.com/itfitness

Илья Циков из Великобритании в детстве терпел нападки от сверстников из-за своей худобы и бедности, но это не помешало ему вырасти спортивным красавцем. Сейчас парень с грустью вспоминает то время, когда продавал свой школьный обед, чтобы прокормить семью. Тогда недостаток в деньгах и еде сказался на весе и самооценке мальчика, но он нашел в себе силы все изменить, пишет Unilad.

Илья Циков
Фото: instagram.com/itfitness
Илья Циков
Фото: instagram.com/itfitness
Илья Циков
Фото: instagram.com/itfitness
Илья Циков
Фото: instagram.com/itfitness
Илья Циков
Фото: instagram.com/itfitness
Илья Циков
Фото: instagram.com/itfitness
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Илья родился в Болгарии, но в 12 лет вместе с родителями переехал в Великобританию. Финансовое благополучие семьи оставляло желать лучшего – денег почти ни на что не хватало. Чтобы помочь маме и папе, смекалистый юноша стал продавать сверстникам свой школьный обед, который получал бесплатно. Лайфхак сработал, однако негативно сказался на физическом состоянии парня.

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"Я хранил все деньги в обувной коробке под кроватью, предполагая, что однажды они нам понадобятся. Я видел, как моя семья боролась с бедностью, когда мы переехали в Великобританию", – рассказывает парень.

Однажды он решил, что должен изменить жизнь, и увлекся спортом. "Первым шагом, который я сделал, стало честное отношение к себе и к своему внешнему виду. Я был тощим подростком, у которого не было уверенности в себе, никакой самооценки, друзей и девушки", – добавил парень.

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Сначала Илья начал заниматься гимнастикой на открытом воздухе, а когда окреп, добавил к тренировкам физические нагрузки. Как вспоминает молодой человек, спустя три месяца он заметил первые результаты, и это побудило его купить абонемент в фитнес-клуб. Благо к тому времени у семьи уже появились деньги.

Добившись отличных результатов, Илья не остановился на достигнутом, а продолжил свои занятия. В 2019 году Илье исполнилось 22 года.

Ранее "Сегодня" писали, как 45-летний британец обрел "новое" тело всего за три месяца.

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Источник: Сегодня
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