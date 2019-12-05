Огромная волна унесла пару влюбленных на берегу: видео

Масса воды целиком накрыла девушку и ее парня

Мощная волна смыла возлюбленных Фото: instagram.com/jochen.o.frank

Йохен Франк из Доминиканской Республики опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором показано, как огромная волна сбивает с ног и накрывает пару влюбленных на берегу. Инцидент произошел на территории туристического комплекса Sosua Ocean Village.

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Сначала пара путешественников наблюдала за бушующим океаном на берегу, но как только девушка достала телефон, чтобы сфотографироваться на фоне большой волны, масса воды целиком накрывает ее вместе с парнем.

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

"Это действительно произошло? Что за место? Кажется, это самая большая волна, что я видел. Надеюсь, с ребятами все хорошо", "Это видео просто шедевр! Но я надеюсь, что они в порядке", – пишут юзеры в комментариях.

Ранее "Сегодня" писали о фотосессии туристов на популярном у клифф-джамперов месте Слезе Дьявола (Бали), которая едва не окончилась трагически. Кроме этого, мы рассказывали, как на пляже Диворс в мексиканском Кабо-Сан-Лукасе американку Николь Бутин из Бостона накрыло гигантской волной во время фото на фоне Тихого океана.

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