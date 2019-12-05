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Огромная волна унесла пару влюбленных на берегу: видео

Масса воды целиком накрыла девушку и ее парня

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:55
Мощная волна смыла возлюбленных Фото: instagram.com/jochen.o.frank
Мощная волна смыла возлюбленных
Фото: instagram.com/jochen.o.frank

Йохен Франк из Доминиканской Республики опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором показано, как огромная волна сбивает с ног и накрывает пару влюбленных на берегу. Инцидент произошел на территории туристического комплекса Sosua Ocean Village.

INSTAGRAM

Сначала пара путешественников наблюдала за бушующим океаном на берегу, но как только девушка достала телефон, чтобы сфотографироваться на фоне большой волны, масса воды целиком накрывает ее вместе с парнем.

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

"Это действительно произошло? Что за место? Кажется, это самая большая волна, что я видел. Надеюсь, с ребятами все хорошо", "Это видео просто шедевр! Но я надеюсь, что они в порядке", – пишут юзеры в комментариях.

Ранее "Сегодня" писали о фотосессии туристов на популярном у клифф-джамперов месте Слезе Дьявола (Бали), которая едва не окончилась трагически. Кроме этого, мы рассказывали, как на пляже Диворс в мексиканском Кабо-Сан-Лукасе американку Николь Бутин из Бостона накрыло гигантской волной во время фото на фоне Тихого океана.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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