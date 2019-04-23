Огромный питон залез на крышу дома: невероятное видео

Владелец змеи рассказывает, что законы штата не запрещают содержание питонов

Питон убежал от владельца Фото: Pixabay

Жители одного из районов Детройта (США) были очень удивлены и напуганы, увидев на крыше дома огромную змею. Люди боялись приближаться к зданию и задавались вопросом, откуда здесь могло появиться пресмыкающееся таких размеров, сообщает UPI.

"Я ехал в машине двоюродным братом, и мы увидели толпу людей, которые фотографировали что-то на крыше здания. Мы подумали, что это собака, но когда завернули за угол, заметили огромную змею", – написал автор опубликованного в сети видео.

Владелец змеи Девин Джонс-Уайт рассказывает, что это восьмилетний сетчатый питон по имени Джульетт. Змея выращена в неволе, не ядовита и никогда не проявляла агрессии, а законы штата не запрещают содержание питонов в качестве домашних питомцев.

Уайт признал, что в тот день, очевидно, плохо запер клетку, и питон выбрался из дома, а затем, вероятно, был облаян собакой и просто забрался в безопасное место.

Напомним, в центре Киева на фонарной опоре по улице Жилянской, 54, прохожие обнаружили двухметрового питона. Также мы сообщали, что питон улегся в кровать к австралийке. Кроме этого, "Сегодня" писали, как питон обвил ногу справляющего нужду подростка.

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