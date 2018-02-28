Огромный кит всплыл возле лодки туристов: невероятный ролик

Сегодня, 17:27

Туристы из Калифорнии сняли на видео, как они гладят кита

Кит. Фото: pixabay
Кит. Фото: pixabay

Туристы из Калифорнии сняли на видео, как они гладят кита. Лодка компании Anchor Charter Boats вплотную приблизилась к млекопитающему, несмотря на угрозу для жизни людей, пишет Metro.

По информации издания, экипаж судна разрешил туристам прикоснуться к животному. Эксперты по защите окружающей среды заявляют, что организаторы экскурсии тем самым преступили федеральный закон. Данный закон запрещает подходить к морским млекопитающим ближе, нежели на 92 метра. Животное может взмахом хвоста ударить или убить пассажира.

"Я, мягко говоря, потрясен. Это, конечно, вина организаторов. Компания должна быть в курсе, что за такие нарушения она может быть оштрафована на 25 тысяч долларов или потеряет судно", – прокомментировал инцидент сотрудник Центра Биологии Стив Джонс.

Напомним, в сети появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов. На записи видно, как три особи млекопитающих плывут рядом в одном направлении. Поскольку киты были на поверхности воды, их удалось запечатлеть с воздуха.

Кроме этого, серый кит заплыл на мелководье на курорте Montage Laguna Beach в Калифорнии. Видео с дрона снял редактор сайта Orange County Outdoors, следивший за животным. По словам автора ролика, это выглядело довольно жутко, учитывая, что люди могли бы точно так же не заметить акулу.

Также мы писали, что кит спас женщину от акулы – невероятное видео.
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