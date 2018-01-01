Огромный лохматый пес случайно попал в прогноз погоды

Собаке стало скучно и она решила прогуляться

Пес прогулялся по студии. Фото: usatiki

Джош Джадж работает ведущим прогноза погоды на WMUR-TV в штате Нью-Гемпшир (США). В прошлые выходные он как обычно оживленно рассказывал о погоде на фоне интерактивного экрана, когда в кадре появился кое-кто посторонний.

Когда Джош начал рассказывать о силе ветра, мимо него чинно и с достоинством прошагала большая лохматая собака, совершенно точно "украв" в эти несколько секунд у ведущего все внимание телезрителей.

Все это было, конечно же, не по сценарию. Собака просто находилась в той же студии. Ей стало скучно и она пошла прогуляться.

"Я как обычно проводил свой утренний выпуск прогноза погоды, когда вдруг заметил как мимо меня прошагала собака. Мне даже пришлось сделать небольшую паузу в моем рассказе, я просто не поверил своим глазам и мой мозг в этот момент говорил "Там что реально прошла собака?"".

Джоша никто не предупредил, что в это утро в студии будет собака и ее появление для Джоша стало настоящим сюрпризом. Оказалось, что собаку зовут Белла, она породы ньюфаундленд и принадлежит коллеге Джоша по выпуску новостей Эми Совено.

Эми взяла собаку с собой, так как ее в тот же день надо было везти на осмотр к ветеринару, но Белле было скучно просто сидеть и ждать, когда ее хозяйка закончит работу.

Белла и ее хозяйка

"Я боялась, что Джош разозлится на меня из-за собаки или у меня будут другие неприятности на работе. Но Джош оказался настоящим профи. Мы работаем с ним уже 10 лет, он просто посчитал, что собака была частью его прогноза", – рассказывает Эми.

Сама Белла ни о чем не жалеет и наверняка считает, что ее выход был лучшей частью этого прогноза погоды. Зрителям же сюрприз с собакой определенно пришелся по вкусу.

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