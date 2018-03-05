Огромный самолет "станцевал" перед посадкой в шторм: невероятное видео

В сети появилось видео посадки крупнейших пассажирских лайнеров модели Airbus А380-800 компании Emirates в аэропорту британского Бирмингема, сообщает Life.

Напомним, Европа оказалась под властью атлантического шторма "Эмма" и антициклона "Зверь с Востока", который принес в регион рекордное похолодание.

На опубликованных кадрах видно, как лайнер "танцует" перед посадкой в аэропорту. В дополнение ко всему приземление затруднял мощный порывистый ветер и мокрая от осадков взлетно-посадочная полоса.





Напомним, ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что в небе над Германией загорелся один из крупнейших транспортных самолетов в мире. Пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке.

После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные бригады при этом присутствовали на взлетной полосе.

Также мы сообщали, что посадку горящего самолета пассажиры сняли на видео.