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Охота акулы возле невнимательного парня попала на видео

Расстояние между хищником и человеком составляло меньше метра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17

19-летний Логан Маршалл из американского штата Северная Каролина занимался съемкой видео о серфинге и случайно запечатлел трехметровую молотоголовую акулу, которая проплывала очень близко от спортсмена. Парень снял происходящее крупным планом. На видео обратило внимание издание The Mirror (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

"По какой-то причине я совсем не нервничал, был рад, что сумел сделать такие кадры", – утверждает Логан Маршалл.

Акула вплотную подплыла к серферу
Акула вплотную подплыла к серферу
Фото: Unsplash

Парень заметил, как акула плывет прямо перед серфером. Расстояние между хищником и человеком составляло меньше метра. "Они всегда рядом, и не надо их слишком сильно бояться", – считает он.

Позже американец обратил внимание на то, что плавник акулы повернулся от спортсмена. По всей видимости, хищник охотился на рыб.

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Напомним, группа исследователей в американском городе Орлеан, штат Массачусетс, сняла на видео белую акулу, которая нападает на мужчину. Кроме этого, был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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