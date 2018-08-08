Охотился на лося: жуткое человекоподобное существо сняли на видео в Канаде (18+)

Оно напомнило Голлума – персонажа из произведений Джона Толкиена

Неизвестное существо заметили в Канаде. Фото: youtube.com/Sterling Archer

В сети появилось видео, снятое в канадской провинции Квебек. Автор ролика, путешествуя на автомобиле по живописным местам, заметил у обочины дороги лося и включил камеру смартфона. Затем он увидел, как из темноты между деревьями показалось странное человекоподобное существо, которое передвигалось перебежками, то вставая на ноги, то опираясь на четыре конечности.

Автор видео предположил, что оно подкрадывалось к лосю, но опасалось дороги. Многим пользователям соцсетей существо напомнило Голлума — персонажа из легендарных произведений Джона Толкиена "Хоббит" и "Властелин колец".

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Американский фермер Тайри Джиммерсон поразил сеть шокирующими фотографиями существа-мутанта, которое появилось на его ферме.

Кроме этого, мы писали, что мутанта с шестью копытами удалось снять на камеру. В китайской провинции Чунцин на свет появился теленок-мутант с шестью копытами. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов, что является здоровым показателем.

О том, какой существо выловили португальские ученые, смотрите на видео ниже: