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Охотник вместо кабана подстрелил собственного отца в кустах

Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:24
В Италии сын случайно подстрелил отца во время охоты
В Италии сын случайно подстрелил отца во время охоты
Фото: Pixabay

34-летний итальянец, имя которого не разглашается, во время охоты в южной провинции Салерно случайно подстрелил своего отца, перепутав его с кабаном. Об этом сообщает портал Voce di Strada.

По информации издания, в воскресенье, 22 сентября, двое мужчин отправились на охоту. Сын обратил внимание на внезапно появившуюся среди деревьев тень и шелест листвы и выстрелил. Однако попал не в кабана, а в своего отца – 55-летнего Мартино Гаудиозо. Незадачливый охотник немедленно поднял тревогу и попытался оказать первую помощь отцу, раненому в живот. К сожалению, прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего.

Смотрите видео: в Украине временно запрещали охоту в связи с введением военного положения

Как стало известно, инцидент произошел на территории национального парка, где охота запрещена. Полиция изъяла винтовку и начала расследование. 

Новости "Сегодня" сообщали, что в октябре 2018 года в Городянском районе Черниговской области мужчина во время охоты случайно застрелил своего знакомого. Подобный случай произошел в сентябре прошлого года в Закарпатской области. Там парень застрелил мужчину в лесу, перепутав его со зверем

 

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