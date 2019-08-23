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Океан выбросил на берег череп неизвестного безглазого животного: фото

Ричард Сабин из Музея естественной истории Лондона утверждает, что это тюлень

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:16
На пляже в США найден загадочный череп
На пляже в США найден загадочный череп
Фото: Pixabay

В британском Национальном заповеднике Гибралтар-Пойнт местная жительница во время прогулки со своей собакой обнаружила на пляж в Линкольншире неопознанный череп с крупным красным пятном без глазниц. Фото найденных останков женщина разместила в сети.

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Ричард Сабин из Музея естественной истории Лондона рассказал The Independent, что это череп тюленя, в котором отсутствует верхняя челюсть с зубным рядом. По его мнению, сложно идентифицировать вид по одной фотографии в интернете, но, скорее всего, это обыкновенный тюлень.

В США обнаружили загадочный череп с красным пятном
В США обнаружили загадочный череп с красным пятном
Фото: Gibraltar Point National Nature Reserve

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В свою очередь, лондонский ветеринар сообщил, что останки, предположительно, принадлежат собаке брахицефальной породы, такой как французский бульдог или мопс. Специалист добавил, что покраснение черепа, вероятно, связано с кровоизлиянием, а животное могло погибнуть от травмы головы.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Кроме того, на фото попало прозрачное морское существо.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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