Океан выбросил на берег череп неизвестного безглазого животного: фото

Ричард Сабин из Музея естественной истории Лондона утверждает, что это тюлень

На пляже в США найден загадочный череп Фото: Pixabay

В британском Национальном заповеднике Гибралтар-Пойнт местная жительница во время прогулки со своей собакой обнаружила на пляж в Линкольншире неопознанный череп с крупным красным пятном без глазниц. Фото найденных останков женщина разместила в сети.

Ричард Сабин из Музея естественной истории Лондона рассказал The Independent, что это череп тюленя, в котором отсутствует верхняя челюсть с зубным рядом. По его мнению, сложно идентифицировать вид по одной фотографии в интернете, но, скорее всего, это обыкновенный тюлень.

В США обнаружили загадочный череп с красным пятном Фото: Gibraltar Point National Nature Reserve

Смотрите видео: неизвестное существо перебило поголовье кроликов в Харьковской области

В свою очередь, лондонский ветеринар сообщил, что останки, предположительно, принадлежат собаке брахицефальной породы, такой как французский бульдог или мопс. Специалист добавил, что покраснение черепа, вероятно, связано с кровоизлиянием, а животное могло погибнуть от травмы головы.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Кроме того, на фото попало прозрачное морское существо.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram