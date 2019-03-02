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Олег Ляшко пообещал поехать на "Евровидение" и спел пару песен

Политик спел две песни в эфире одного из телеканалов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07
Олег Ляшко
Олег Ляшко
Фото: instagram.com/liashko

Украина не будет принимать участия в "Евровидении 2019" и эта новость тревожит не только представителей шоу-бизнеса, но и политиков. Так, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко спел в эфире ток-шоу "Противостояние" на одном из телеканалов, тем самым прокомментировав скандал с "Евровидением".

"Украина – уникальная страна, украинский язык, украинская песня, уникальный песенный талант, а наша страна не посылает таланты", – сказал Ляшко.

Ведущая предложила Олегу Ляшко самому поехать на песенный конкурс, на что тот ответил: "Вместе с Вами после президентских выборов".

Более того, политик в зале исполнил "Пісню про рушник" Андрея Малышко, музыку к которой написал Платон Майборода, а также "Журавли" – песню композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова.

Напомним, после того, как стало известно, что в этом году Украина не будет участвовать в "Евровидении", в сети начался настоящий скандал. На отказ нашей страны участвовать в международном песенном конкурсе отреагировало множество пользователей сети, в том числе и жителей Европы.

Европейский вещательный союз (EBU) сожалеет, что Украина не будет участвовать в Евровидении в 2019 году, однако надеется на ее участие в следующий раз. Соответствующее заявление опубликовано на сайте конкурса.

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конкурс Евровидение Олег Ляшко
Источник: Сегодня
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