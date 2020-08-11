Олег Ляшко прочитал сказку о морском царстве: опубликовано видео

Подписчики политика очень радостно отреагировали на эту запись

Украинский политик Олег Ляшко прочитал для детей сказку о морском царстве. Соответствующий ролик опубликован на его странице в Facebook, а также на официальном YouTube-канале.

"Продолжаю цикл сказок для детей. Сегодня сказка о морском царство. Моему Саше скоро три месяца и под отцовские сказки он спит, как ангелочек на небе. Поэтому записываю их, чтобы другим родителям было легче уложить малышей", – написал Олег Ляшко в Facebook.

Подписчики политика очень радостно отреагировали на эту запись.

"Спасибо Вам большое. Мы слушаем и засыпаем", "Моей дочери скоро шесть месяцев. Она тоже любит сказки, колыбельные и стихи Тараса Шевченко", "Приятно слушать и мне с вашим малышом сказку", "Очень нравится слушать ваши сказки! У вас талант! Ждем новых!" – пишут пользователи Сети в комментариях.

Напомним, ранее Ляшко прочитал для украинцев народную сказку "Серко". Видео он проиллюстрировал кадрами из мультфильма "Жил-был пес" (реж. Эдуард Назаров, 1982).

Кроме этого, "Сегодня" писали, как ротвейлер по кличке Дайвер, которого политик отдал на службу госпограничникам, на украинско-польской границе задержал контрабандистку из Турции.

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