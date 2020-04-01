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Олег Ляшко озвучил старую добрую сказку о Серке и Волке: видео

Политик прочитал для маленьких украинцев народную сказку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30

Украинский политик Олег Ляшко прочитал для украинцев народную сказку "Серко". Видео с кадрами из мультфильма "Жил-был пес" (реж. Эдуард Назаров, 1982) он разместил на своем официальном YouTube-канале во вторник, 31-го марта.

"Сегодня расскажу малышам сказку о "Серке и Волке". Желаю малышам спокойной ночи, а родителям – хорошего вечера. Завтра (1 апреля – Ред.) будет новая сказка, если будете слушаться", – написал Олега Ляшко на своей странице в Facebook, разместив ссылку на соответствующее видео. (Доскролльте новость до конца, чтобы посмотреть видео)

Олег Ляшко
Олег Ляшко
Фото: facebook.com/O.Liashko

По сюжету сказки, действие происходит на хуторе. Старый пес Серко надоел своим хозяевам – они решают прогнать его со двора. Последней каплей, переполнившей чашу их терпения, стало то, что пес не поднял тревогу, когда воры грабили дом. На помощь Серку, который убежал в лес и уже готовился свести счеты с жизнью, приходит прежний его недруг – Волк.

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Подписчики Олега Ляшко в Facebook отметили, что политик здорово их развеселил и подбодрил.

"Я теперь буду засыпать под ваши сказки", "Замечательное выразительное чтение. Молодец!", "Антидепрессант на ночь", "Я в восторге!", "Подняли настроение! Спасибо", – пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как ротвейлер по кличке Дайвер, которого Олег Ляшко отдал на службу госпограничной службы, задержал контрабандистку из Турции на украинско-польской границе.

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Источник: Сегодня
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