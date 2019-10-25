Олень притворился мертвым и жестко расправился с охотником

Раненого мужчину нашел племянник, с которым он вместе охотился

Олень притворился мертвым и убил охотника Фото: Pixabay

В американском штате Арканзас олень убил 66-летнего Томаса Александера, ранившего его из ружья. Охотник подумал, что лежавшее без движения животное мертво, и подошел к нему. В этот момент зверь набросился на мужчину. Американец умер от причиненных животным травм, сообщает CNN.

Как пишет издание, раненого мужчину нашел племянник, с которым он вместе охотился. Американец даже успел позвонить жене, но умер еще до приезда медиков. В то же время медики не спешат с выводами причин смерти. Ведь мужчину мог убить сердечный приступ или другие последствия проблем со здоровьем.

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Эксперты говорят, что подобные травмы на охоте случаются часто. Иногда животные обманывают людей, изображая мертвых. Но когда кто-то подходят, они подпрыгивают вверх и убегают, нередко травмируя окружающих.

Ранее в Закарпатской области мужчина во время охоты случайно застрелил своего товарища. Полицейские выяснили, что происшествие случилось утром в урочище Бараки, куда мужчины пошли за грибами и на охоту.

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