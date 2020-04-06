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"Она мой ангел-хранитель": вдовец благодаря покойной жене обеспечил себя до конца жизни

Мужчина не уточнил, на что он планирует потратить выигранные деньги

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:06

Брайан Пирсон из американского города Кимбал, штат Небраска, благодаря покойной жене сорвал в лотерею огромный джекпот и обеспечил себя до конца жизни. Победитель не уточнил, на что он планирует потратить выигранные деньги. Об этом пишет информационный портал UPI.

По словам Пирсона, он купил в местном магазине лотерейный билет Pick 5, в котором указал комбинацию чисел 04-07-11-13-29. 28 марта американец проверил результаты розыгрыша и узнал, что выбранная им комбинация чисел принесла денежный приз в 280 тысяч долларов.

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Брайан подчеркнул, что эти числа имеют для него особое значение, так как это даты рождения и смерти его жены. "Она мой ангел-хранитель", – отметил вдовец.

Это уже не первая значительная победа в жизни мужчины. Несколько лет назад он уже выигрывал в лотерею 25 тысяч долларов.

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

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Напомним, ранее "Сегодня" писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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США лотерея курьез невероятное джекпот
Источник: Сегодня
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