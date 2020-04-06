"Она мой ангел-хранитель": вдовец благодаря покойной жене обеспечил себя до конца жизни

Мужчина не уточнил, на что он планирует потратить выигранные деньги

Брайан Пирсон из американского города Кимбал, штат Небраска, благодаря покойной жене сорвал в лотерею огромный джекпот и обеспечил себя до конца жизни. Победитель не уточнил, на что он планирует потратить выигранные деньги. Об этом пишет информационный портал UPI.

По словам Пирсона, он купил в местном магазине лотерейный билет Pick 5, в котором указал комбинацию чисел 04-07-11-13-29. 28 марта американец проверил результаты розыгрыша и узнал, что выбранная им комбинация чисел принесла денежный приз в 280 тысяч долларов.

Брайан подчеркнул, что эти числа имеют для него особое значение, так как это даты рождения и смерти его жены. "Она мой ангел-хранитель", – отметил вдовец.

Это уже не первая значительная победа в жизни мужчины. Несколько лет назад он уже выигрывал в лотерею 25 тысяч долларов.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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