Она реальна! Ученые приблизились к разгадке тайны шедевра мировой живописи

Исследователи узнали много неизвестных ранее деталей

Исследователи из галереи Маурицхейс в Гааге (Нидерланды) обнародовали результаты исследований известной картины "Девушка с жемчужной сережкой" художника Яна Вермеера. Этот шедевр датируемой примерно 1665 годом.

Ученые узнали много любопытных деталей о картине, но главное осталось загадкой – кем именно была девушка с загадочным выражением лица, широкими глазами, необычным синим тюрбаном и огромной жемчужной сережкой?

"Эта девушка еще не раскрыла секрета своей личности, но мы узнали ее немного лучше. Это не финал нашего исследования", – сказала в комментарии для газеты The Guardian директор галереи Мартина Госелинк.

Картина "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера Фото: Getty Images

Тщательно изучив портрет, реставраторам удалось сделать два крупнейших открытия: они нашли ресницы у изображенной незнакомки и складки зеленой ткани на заднем плане, а не просто темный фон, как полагали прежде. Ранее специалисты предполагали, что отсутствие ресниц у девушки указывает на то, что Вермеер писал не конкретного человека.

Любопытно также, что легендарная жемчужина, скорее всего, − это авторский вымысел. "У нее нет контура и крючка, чтобы повесить на ухо", − пояснила руководитель проекта Эбби Вандивере.

Легендарная жемчужина − это авторский вымысел, говорят ученые

Фото: Google Arts & Culture

Кроме этого, ученые определили, что материалы, которые художник использовал для создания красок, в XVII веке стоили дороже золота. Например, свинцовую руду, необходимую для создания белого цвета, привозили из северной части Англии, а для красного цвета нужен был пигмент насекомых, которые обитают в Мексике и Южной Америке.

Напомним, в Третьяковской галерее произошло дерзкое ограбление – мужчина вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Кроме того, мы писали, как трое мужчин украли в Вене картину Пьера Огюста Ренуара "Залив, море, зеленые скалы".

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