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Они реальны? На видео случайно попало жуткое существо из "Гарри Поттера"

Необычное существо удалось снять на камеру видеонаблюдения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:32
В США на видео попало жуткое существо
В США на видео попало жуткое существо
Фото: Pixabay

На Facebook-странице жительницы США Вивиан Гомес появилась запись из камеры видеонаблюдения, на которой можно увидеть загадочное существо, шагающее вдоль улицы. У него длинные ноги, выгибающиеся необычным образом, и большие согнутые уши. Женщина утверждает, что заметила необычного прохожего в воскресенье. Она так и не смогла понять, кто это был, сообщает Fox News.

Смотрите видео:  неизвестное существо перебило поголовье кроликов в Харьковской области

Видео за несколько дней собрало 7,3 млн просмотров и множество комментариев. Одни пользователи предполагают, что это призрак или сказочное существо, другие – что это фейк. Многие юзеры отметили, что существо очень похоже на эльфа Добби из фильмов о Гарри Поттере.

Смотрите видео: в США удалось заснять живого "эльфа Добби" из "Гарри Поттера" 
 

"Все тут шутят, что это Добби, но я лично решила больше не выходить ночью из дома снова", "Это что – эльф? Они существуют?","Мне жутко. Это определенно не человек", – пишут люди в комментариях. 

Смотрите видео про эльфа Добби в фильме  "Гарри Поттер"

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Кроме этого, "Сегодня" писали о мутанте с шестью копытами, которого удалось снять на камеру

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