Оптическая иллюзия с индейкой озадачила сеть: интересное видео

Пользователи социальных делятся очередным роликом

Индейка. Фото: pixabay

В соцсетях появилась очередная оптическая иллюзия, связанная с индейкой, кожа которой движется сама по себе.

Этот хитрый трюк уже сломал головы сотням пользователей соцсетей, и кажется, что развидеть это будет невозможно. По крайней мере, пока вы не узнаете настоящую причину, почему видите эту мистическую иллюзию.

Пользователь Reddit с ником Dently поделился видео, на котором обнаружил странную оптическую иллюзию. В одном из кулинарных роликов товаров для гриля показана пошаговая инструкция приготовления индейки ко Дню благодарения. Повар сначала делает специальный рассол для птички, затем все это дело смешивает и готовит блюдо на гриле. Кажется, ничего необычного, но это пока вы не освоили один трюк, пишет Medialeaks.

Как пишет пользователь, для того чтобы увидеть эту мистическую иллюзию, нужно не отрываясь смотреть в крутящийся центр рассола в кастрюле. Так нужно делать до тех пор, пока не поменяется кадр, на котором появится индюшка. И аккуратно, к такому могут быть готовы не все.

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца.

Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту. В ходе исполнения фокуса девушка сменила свой сценический костюм 24 раза, что на два раза больше предыдущего лучшего результата в этом виде.