Оптическая иллюзия с зебрами поставила в тупик пользователей Сети: фото

Этот снимок собрал тысячи лайков и множество комментариев

Фотограф Сарош Лодхи из Индии во время поездки в национальный заповедник Кении сфотографировал зебр и случайно создал оптическую иллюзию. Снимок животных стал популярным в Twitter и запутал пользователей Сети.

На кадре, сделанном заповеднике Масаи-Мара, Лодхи показал двух зебр: одна спряталась в тени другой, а другая – смотрит в объектив камеры.

Курьезную фотографию на своей странице в Twitter обнародовал Парвин Касван (Parveen Kaswan), сотрудник лесной полиции. Публикация собрала тысячи лайков и множество комментариев. Одни юзеры утверждают, что голова принадлежит зебре, стоящей слева, другие – что справа. Некоторые принялись шутить, что трудно ответить правильно, когда дело касается зебр.

Автор фотографии подтвердил, что правыми оказались те пользователи, которые назвали левую зебру.

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Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже рядом с горой Маунгануи, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто завис над океаном.

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