Оптическая иллюзия: в сети спорят из-за цвета кед на фото

Некоторые пользователи сети усомнились в научной обоснованности твита

В сети спорят из-за цвета кед

В Twitter новостного сайта CNYCentral появилась фотографию кед, в описании которой журналисты предложил пользователям сети рассказать, какие цвета они видят – розовый и белый или серый и зеленый.

В сообщении издания говорится, что все зависит от того, какое полушарие вашего мозга доминирует. Если правое, то тканевая часть кеда будет розовой, а резиновая – белой. Если преобладает левая часть мозга, то цвета будут серым и зеленым соответственно.

Скриншот / twitter.com/CNYcentral

К слову, левое полушарие мозга отвечает за ваши языковые способности – контролирует речь, а также способности к чтению и письму. А вот правое специализируется на обработке информации, которая выражается не в словах, а в символах и образах.

Пользователи действительно видят разные цвета. Правда, некоторые усомнились в научной обоснованности твита. Например, один человек написал, что у фото просто неправильный баланс белого. Другой заявил, что такого понятия, как доминирующее полушарие, в принципе не существует.

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца.

Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту. В ходе исполнения фокуса девушка сменила свой сценический костюм 24 раза, что на два раза больше предыдущего лучшего результата в этом виде.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram